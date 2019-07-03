Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,50
|54,00
|45,37
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Tavuk Eti
|KG
|11,00
|18,80
|12,84
|ESKS
|Yağlı Peyniri
|KG
|15,75
|15,75
|15,75
|HTS
|Tereyağı
|KG
|29,65
|29,65
|29,65
|HTS
|Patates
|KG
|1,00
|3,20
|2,06
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,50
|2,57
|2,14
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı