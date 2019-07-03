03.07.2019 13:26
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,37 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 31,50
54,00 45,37 ESKS
Et KüçükbaşKG 33,00
33,00 33,00 ESKS
Tavuk EtiKG 11,00
18,80 12,84 ESKS
Yağlı PeyniriKG 15,75
15,75 15,75 HTS
TereyağıKG29,65
29,65 29,65 HTS
PatatesKG1,00
3,20 2,06 HTS
Kuru SoğanKG1,50
2,57
2,14 HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA
Erzurum, Ekonomi

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