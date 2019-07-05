05.07.2019 13:41
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,77 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,77 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 31,00 32,00 31,77 HTS
PatatesKG 3,50 3,50 3,50 HTS
Civil PeyniriKG 8,00 16,02 15,14 HTS
Kaşar PeyniriKG 19,00 24,07 23,88 HTS
Yağlı PeynirKG 11,33 11,66 11,61 HTS
Kuru SoğanKG 3,00
3,00 3,00 HTS
TereyağıKG 27,00
35,19 34,93 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA
erzurum, Ekonomi

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