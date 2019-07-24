Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,76 liradan satıldı.24.07.2019 19:51
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,76 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,76
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,87
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,91
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|13,45
|HTS
Erzurum, Ekonomi
Kaynak: AA