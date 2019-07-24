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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,76 liradan satıldı.

24.07.2019 19:51 Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,76 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 34,76HTS
Yağlı PeynirKG 13,87HTS
Kaşar PeyniriKG 23,91HTS
Civil PeynirKG13,45HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Kaynak: AA

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