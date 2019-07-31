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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ila 54 liradan satıldı.

31.07.2019 14:10 Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ila 54 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 24,00 24,00 24,00
HTS
Et BüyükbaşKG 31,50
54,00 43,39 ESKS
Et KüçükbaşKG 33,00 33,00 33,00
ESKS
Kavurma
KG37,73 37,73 37,73 ESKS
Kaşar Peyniri
KG 23,80 23,80 23,80 HTS
TereyağıKG 30,00 35,00 30,09 HTS
Yağlı PeynirKG14,90 14,90 14,90 HTS
Lor PeyniriKG 5,00 5,00 5,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi

Kaynak: AA

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