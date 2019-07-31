Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ila 54 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,50
|54,00
|43,39
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Kavurma
|KG
|37,73
|37,73
|37,73
|ESKS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|23,80
|23,80
|HTS
|Tereyağı
|KG
|30,00
|35,00
|30,09
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|14,90
|14,90
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış