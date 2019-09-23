Erzurum
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|41,00
|41,00
|41,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|14,90
|15,00
|14,92
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|10,00
|16,27
|11,33
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|31,02
|27,90
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
|Terayağı
|KG
|30,06
|35,00
|30,29
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı