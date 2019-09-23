Haberler » Ekonomi » Haber

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41 liradan satıldı.

23.09.2019 15:46Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG41,00
41,0041,00HTS
Et KüçükbaşKG33,00
33,0033,00HTS
Yağlı PeyniriKG14,90
15,0014,92HTS
Civil PeyniriKG10,0016,2711,33HTS
Kaşar PeyniriKG23,8031,0227,90HTS
PatatesKG3,023,023,02HTS
TerayağıKG30,0635,0030,29HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:18 MTB'de kırsal kalkıma destekleri anlatıldı
17:18 Kapalıçarşı'da altın
17:14 ECB'den "belirsizlik" uyarısı
17:09 Çetin cevizde sırıklı hasat
17:06 AK Parti'den IMF heyetinin muhalefetle görüşmesine tepki
17:05 MTB'de 13. etap kırsal kalkınma programı düzenlendi
17:02 Adana Ticaret Borsası