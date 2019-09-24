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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 38,85 liradan satıldı.

24.09.2019 14:52Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 38,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kavurma

KG

38,85

38,8538,85HTS
Et BüyükbaşKG31,00

31,0031,00HMS
Et KüçükbaşKG30,00

30,0030,00HMS
Tavuk EtiKG9,2518,5012,00HTS
PatatesKG1,35

1,351,35HTS
TerayağıKG48,0048,0048,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili


Erzurum, Ekonomi

Kaynak: AA

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