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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27,85 liradan satıldı.

26.09.2019 16:20Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27,85 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG23,00
31,0027,85HMS
PatatesKG1,30
1,301,30HTS
Kuru SoğanKG1,301,301,30HTS
TereyağıKG34,2534,2534,25HTSG
Kaşar PeyniriKG26,0026,0026,00HTS
İnek SütüKG2,122,122,12HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

Erzurum, Ekonomi

Kaynak: AA

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