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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,48 liradan satıldı.

16.10.2019 16:14Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,48 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG35,1837,0536,48HTS
Et BüyükbaşKG28,0028,0028,00HMS
Kaşar PeynirKG24,0725,0024,68HTS
Civil PeynirKG18,5218,5218,52HTS
Yağlı PeynirKG14,8114,8114,81HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Erzurum, Ekonomi

Kaynak: AA

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