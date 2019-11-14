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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,30 liradan satıldı.

14.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:30Erzurum Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG38,0052,0042,30ESKS
Et KüçükbaşKG33,0033,0033,00ESKS
Yağlı PeynirKG16,0016,00 16,00 HTS
Kaşar Peynir KG29,0029,00 29,00 HTS
BuğdayKG1,38
1,38 1,38 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Erzurum ve Süt Kurumu Satışı

Erzurum, Ekonomi

Kaynak: AA

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