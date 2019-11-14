Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
|52,00
|42,30
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|29,00
|29,00
|29,00
|HTS
|Buğday
|KG
|1,38
|1,38
|1,38
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Erzurum ve Süt Kurumu Satışı