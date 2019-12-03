Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum
Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 35,98 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,94
|36,14
|35,98
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|26,04
|30,01
|29,51
|HTS
|Et büyükbaş
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HMS
|Civil peyniri
|KG
|17,01
|17,01
|17,01
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,75
|3,75
|3,75
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış