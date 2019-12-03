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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 35,98 liradan satıldı.

03.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:16Erzurum Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 35,98 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 35,94 36,14 35,98 HTS
Kaşar peyniriKG26,04 30,01 29,51
HTS
Et büyükbaşKG 25,00 25,00 25,00 HMS
Civil peyniri
KG17,01
17,01
17,01
HTS
Kuru soğanKG6,00 6,00 6,00 HTS
PatatesKG3,75
3,75 3,75
HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Erzurum, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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