Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,50 liradan satıldı.
09.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:28
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|KG
|28,22
|28,22
|28,22
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|1,90
|2,00
|1,95
|HTS
|Patates
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HTS
Kaynak: AA
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