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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,50 liradan satıldı.

09.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:28
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKG 28,2228,22 28,22 HTS
Kuru soğanKG1,902,00
1,95
HTS
PatatesKG1,501,50 1,50 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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Erzurum Ticaret Borsası
Etiketler : Erzurum, Ekonomi
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