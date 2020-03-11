Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Nohut
|KG
|9,50
|10,80
|10,21
|HTS
|Pirinç
|KG
|6,70
|8,40
|7,04
|HTS
Kaynak: AA
Manşet
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