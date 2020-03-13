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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,44 liradan satıldı.

13.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:52
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG 1,952,632,44HTS
Kuru soğanKG2,572,572,57
HTS
PirinçKG6,008,407,02HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Etiketler : Erzurum, Ekonomi

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