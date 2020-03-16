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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.

16.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:14
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 30,00 30,00 30,00HMS
Kaşar PeyniriKG 26,00 27,0826,70HMS
İnek SütüKG2,00 2,00 2,00 HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA

Etiketler : Erzurum, Ekonomi

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