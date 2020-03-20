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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.

20.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:24
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 38,8938,89 38,89 HTS
Et büyükbaşKG 54,00
54,0054,00HTS
Et küçükbaş KG33,00 40,00 33,34 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Etiketler : Erzurum, Ekonomi

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