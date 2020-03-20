Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.
20.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:24
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|38,89
|38,89
|38,89
|HTS
|Et büyükbaş
|KG
|54,00
|54,00
|54,00
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|33,00
|40,00
|33,34
|HTS
Kaynak: AA