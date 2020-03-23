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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:04
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş
KG 40,0040,00 40,00 HTS
İnek SütüKG 2,37
2,37
2,37
HTS
TurşuKG5,00 5,00 5,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Etiketler : Erzurum, Ekonomi

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