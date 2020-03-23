Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:04
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,37
|2,37
|2,37
|HTS
|Turşu
|KG
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
Kaynak: AA