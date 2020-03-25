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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.

25.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:26
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 35,0035,0035,00HTS
Kaşar PeyniriKG 24,5024,5424,50HTS
Lor PeyniriKG 11,64 15,12 13,85HTS
Yağlı PeynirKG16,2217,8216,68HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Ekonomi

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