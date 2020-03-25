Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
25.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:26
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,50
|24,54
|24,50
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|11,64
|15,12
|13,85
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,22
|17,82
|16,68
|HTS
Kaynak: AA