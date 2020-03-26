Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 4,50 liradan satıldı.
26.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:16
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 4,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
Kaynak: AA