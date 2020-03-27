Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,95 liradan satıldı.
27.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:52
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|1,95
|1,95
|1,95
|HTS
|Tereyağ
|KG
|39,40
|40,00
|39,99
|HTS
Kaynak: AA