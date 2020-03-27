Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,95 liradan satıldı.

27.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:52
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG 1,951,95 1,95 HTS
TereyağKG 39,4040,0039,99HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Ekonomi
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Ekonomi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Ekonomi
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi Ekonomi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:29: SPK'dan "Piyasa Dolandırıcılığı" uyarısı - Ekonomi 18:28: Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi 18:19: Borsa haftayı düşüşle tamamladı - Ekonomi 18:16: BIST100 yüzde 3.72 düştü, dolar 6.44 lirada - Ekonomi 18:13: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor 16:28: Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak - Ekonomi 16:14: Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:55: Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi - Ekonomi 14:29: Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı - Ekonomi