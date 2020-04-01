Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 29,79 liradan satıldı.
01.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:26
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 29,79 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar Peyniri
|KG
|29,00
|32,00
|29,79
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,50
|20,00
|16,99
|HTS
|Turşu
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
Kaynak: AA