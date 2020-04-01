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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 29,79 liradan satıldı.

01.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:26
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 29,79 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar PeyniriKG 29,0032,0029,79HTS
Yağlı PeynirKG 16,5020,0016,99HTS
TurşuKG6,006,006,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Ekonomi
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