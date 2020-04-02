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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.

02.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:06
Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar PeyniriKG 26,6926,6926,69HTS
Siyah ZeytinKG 10,5017,1213,64HTS
PirinçKG6,948,407,06HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Zeytin, Ekonomi
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