Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.
02.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:06
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar Peyniri
|KG
|26,69
|26,69
|26,69
|HTS
|Siyah Zeytin
|KG
|10,50
|17,12
|13,64
|HTS
|Pirinç
|KG
|6,94
|8,40
|7,06
|HTS
Kaynak: AA