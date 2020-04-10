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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) yumurtanın kolisi ortalama 9,10 liradan satıldı.

10.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:14
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) yumurtanın kolisi ortalama 9,10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tavuk EtiKG 6,0010,00 9,60 HTS
PatatesKG 1,95

1,95 1,95 HTS
Yumurta KoliKG8,17 10,89 9,10 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Ekonomi
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