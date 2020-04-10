Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) yumurtanın kolisi ortalama 9,10 liradan satıldı.
10.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:14
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) yumurtanın kolisi ortalama 9,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tavuk Eti
|KG
|6,00
|10,00
|9,60
|HTS
|Patates
|KG
|1,95
|1,95
|1,95
|HTS
|Yumurta Koli
|KG
|8,17
|10,89
|9,10
|HTS
Kaynak: AA