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Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Oral'dan yeni yıl mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yılın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

31.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:02 Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Oral'dan yeni yıl mesajı
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yılın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Oral, mesajında, 2020 yılının tüm insanlığa ve İslam alemine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

Başkan Oral mesajında, "2019 yılını geride bırakarak yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Sevgi, barış ve hoşgörüsü ile yeni umutları beraberinde getiren bir yeni yılın tüm İslam alemi ile birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi. 2019 yılında yaşanan olumsuzlukların 2020 yılında bir daha yaşanmamasını dileyen Başkan Oral, "Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının ülkemize, ilimize, milletimize, tüm İslam alemine ve üyelerimize barış, huzur, mutluluk getirmesini, daha güzel yarınların başlangıcı olmasını temenni ediyorum " ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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