Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, hükümlü yakınlarına gıda yardımında bulundu

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, içinde bulunduğumuz salgın dönemi ve Ramazan ayı arifesinde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin ihtiyaç sahibi ailelerine yardım sağlamak amacıyla gıda yardımı desteğinde bulundu.

14.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:37
Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, hükümlü yakınlarına gıda yardımında bulundu
Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, içinde bulunduğumuz salgın dönemi ve Ramazan ayı arifesinde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin ihtiyaç sahibi ailelerine yardım sağlamak amacıyla gıda yardımı desteğinde bulundu.

Erzurum Adliyesinde, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşını ziyaret eden, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığının katkıları ile hazırlanan gıda çeklerini Erzurum denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu'nun da hazır bulunduğu toplantıda, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşına takdim etti.

Hükümlü yakınlarına gösterilen ilgi ve alakandan dolayı, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'a teşekkürlerini sunan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, bu süreç de yapılan yardım ve desteklerin artacağına olan inancını belirtti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun destekleri ve imkanları ile hükümlülerin ihtiyaç sahibi ailelerine gıda yardımında bulunmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu zorlu salgın süreci ve yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayı arifesinde cezaevinde bulunan ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin bakıma muhtaç olan aileleri ve çocuklarının mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla böyle bir yardımı yapmayı uygun gördük. Bu anlamda Cumhuriyet Başsavcımızı ziyaret ederek, yardım çeklerimizi kendilerine takdim ettik. Cumhuriyet Başsavcımıza da bu anlamda göstermiş olduğu destek ve ev sahipliğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Haberler
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Haberler
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Haberler ›› Güncel ››Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, hükümlü yakınlarına gıda yardımında bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları 2 hafta daha uzatıldı - Haber 17:10: Akşehir Belediyesi'nden şehit ve gazi ailelerine maske desteği - Haber 17:10: Mersin'de pandemi servislerinde çalışan 250 sağlıkçı yurt ve otelde konaklıyor - Haber 17:10: Elazığ'da silahlı kavgaya karışan kişi tutuklandı - Haber 17:10: Yalova'da sahil ve piknik alanları salgın süresince yasaklandı - Haber 16:51: AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor - Haber 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler