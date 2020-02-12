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Erzurum tipiye teslim

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

12.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:47Erzurum tipiye teslim
Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. AK Parti Belediye Başkanı Erdoğan Eren ve Aras EDAŞ ekibi tipide mahsur kaldı.

Kar ve tipi nedeniyle bölgede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Erzurum'un çevre illerle olan ulaşımı da güçlükle yapılabiliyor. Erzurum-Tekman karayolunda tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Tekman ilçesine bağlı Kayaboğaz köyüne enerji vermek için giden Aras EDAŞ ekibi yolda mahsur kaldı. Aras EDAŞ çalışanları, "Kayaboğaz köyüne enerji vermek için gidiyoruz. Ama şartlar çok zor, ulaşmaya çalışıyoruz. Görüş mesafesi yok" dedi.

Tipide mahsur kalan ekip yetkililer tarafından kurtarıldı.

Öte yandan Hınıs ilçesine bağlı Halilçavuş yol ayrımında tipide mahsur kalan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Şiddetli fırtına ve tipinin boyutu kameralara yansıdı. - ERZURUM

AK Parti, Hınıs, Güncel

Kaynak: İHA

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