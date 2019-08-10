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ERZURUM TIRAŞLAR BELEDİYEDEN

Erzurum merkez Aziziye Belediyesi'nin yaşlı, hasta ve yatalak hastalar için sürdürülen 'evde tıraş' hizmeti büyük ilgi görüyor.

10.08.2019 10:27
ERZURUM TIRAŞLAR BELEDİYEDEN
Erzurum merkez Aziziye Belediyesi'nin yaşlı, hasta ve yatalak hastalar için sürdürülen 'evde tıraş' hizmeti büyük ilgi görüyor. Yaklaşık bir yıldır berbere gitmeden evde tıraş hizmeti alan vatandaşlar, hizmetin küçük gibi göründüğünü, ancak kendileri çok önemli ve büyük bir hizmet olduğunu belirtti.
Tıraş olma ihtiyacı duyan, ancak evinden çıkamayan yaşlı veya hastalar, Aziziye Belediyesi'nin 'evde tıraş' hizmetinden yararlanıyor. Belediye binasındaki Beyaz Masa'yı arayıp, durumunu bildiren yardıma muhtaç vatandaşlar, görevliler tarafından listeye ekleniyor. Daha sonra belediyenin anlaştığı berber İlhami Aratman'ı telefonla arayıp randevu talep ediyor. Elinde hazırladığı listeye göre tek tek evlere giden Aratman, vatandaşın saç ve sakalını kesiyor. Yaklaşık bir yıldır bu hizmetin verildiğini söyleyen İlhami Aratman, Belediyenin başlattığı 'evde tıraş' hizmetine bir yıl önce 10 kişi ile başladık. Sayımız şu an 20'yi buldu ve her geçen gün artıyor. Önümüz bayram olduğu için işlerimiz bu ara yoğun. Diğer günler beni cep telefonu ile arayan vatandaşlarımıza randevu verip evlerine giderek tıraş ediyorum. Tıraş sonrası listeye imzalarını alıyorum. Ücretini belediye ödüyor diye konuştu.
İlçe merkezindeki TOKİ konutlarında oturan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Zülküfhan (54), hastalığından ve aşırı kilolarından dolayı dışarı çıkamadığı için belediyenin 'evde tıraş' hizmetinden yararlanıyor. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın kendisini büyük bir dertten kurtardığını belirten Zülküfhan, Evde eşimle yalnız yaşıyorum. 154 kiloyum. Dizlerim çok ağrıyor. Değil çarşıya gitmek, evde bile dolaşamıyorum. Daha önce eşim beni tıraş ediyordu. O da beceremiyordu. Şimdi berberimizi ne zaman arasam evimize geliyor. Allah razı olsun. Hizmet küçük görünse de bizim için çok önemli ve büyük bir hizmet dedi.
Belediyenin aldığı kararla çok mutlu olduğunu söyleyen Şengül Zülküfhan ise, Eşim berbere gidemediği için mecburen ben evde tıraş ediyordum. Beceremediğim için yüzünü alaca, bulaca bırakıyordum. Bana kızıyordu ama elimden fazlası gelmiyordu. Belediyenin bu hizmeti beni kurtardı diye konuştu.
ERZURUM TIRAŞLAR BELEDİYEDEN

Aziziye, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

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