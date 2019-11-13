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Erzurum toplu ulaşımda Türkiye 3'üncüsü oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetlerinde de zirveye oynuyor.

13.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:35Erzurum toplu ulaşımda Türkiye 3'üncüsü oldu
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetlerinde de zirveye oynuyor. genelinde yapılan "Büyükşehirler Toplu Ulaşım Performansı" araştırmasında Büyükşehir Belediyesi üçüncü sırada yer aldı.

Konfordan erişilebilirlik ve zamanlamadan ücretlendirmeye varıncaya kadar katılımcılara birçok kriter sorunun yöneltildiği araştırmada; Erzurum, 30 Büyükşehir arasından 3'üncülüğü elde etti. Araştırma Şirketi Areda Survey, büyükşehirlerdeki toplu ulaşım performansını masaya yatırdı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol kentlerin de bulunduğu 30 Büyükşehirdeki toplu ulaşım hizmetlerini mercek altına alan şirket, 10 bin 740 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı saha araştırmasını 13-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Erzurum Ulaşımda Türkiye 3'üncüsü Oldu

Araştırmada katılımcılara konfor, bilgilendirme, erişilebilirlik, zamanlama, ücret, güvenlik, personel, çevresel faktörler, geri bildirim ve uygunluk gibi sorular yöneltildi. Puanlamanın 100 üzerinden yapıldığı araştırmanın sonucunda toplu ulaşım hizmetlerinin performans sıralamasında listenin başına 64,1 puanla Eskişehir otururken, bu ili 60,6 puanla Konya takip etti. Kamuoyu araştırmasında 60,5 puanla Erzurum üçüncü olurken, Kahramanmaraş 59,0 puanla dördüncü, Ankara ise, 57,4 puanla beşinci oldu. Bu illeri de sırasıyla Denizli, İstanbul ve Bursa takip etti.

"Büyükşehirler Toplu Ulaşım Performansı" araştırmasında katılımcılara, toplu ulaşım araçlarını tercih etme ya da etmeme sebepleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 80,5'i ulaşım için toplu taşıma araçlarını tercih ettiğini belirtirken, tercih etmeyen katılımcılar ise buna "daha konforlu bir toplu ulaşımın sağlanması", "daha güvenli bir toplu ulaşımın sağlanması", "sürücülerin daha eğitimli olmasının sağlanması" ve "daha hızlı bir toplu ulaşımın sağlanması" gibi gerekçeler gösterdi. Araştırma sonuçlarında en çok tercih edilen toplu ulaşım araçlarının belediyeye ait otobüsler olduğu ortaya çıkarken, ulaşım hizmetlerindeki en önemli üç faktör ise, konfor, bilgilendirme ve erişilebilirlik olarak sıralandı. - ERZURUM

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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