ERZURUM Tortum Şelalesi coştu - GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

Tortum
Şelalesi coştu
YAPILACAK YATIRIMLARLA ÖNEMLİ BİR TURİZM NOKTASI OLACAK
UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Avrupa
ve Asya
'daki en yüksek, dünyada üçüncü yüksek şelalesi olduğu belirtilen Erzurum
'un Uzundere
ilçesindeki Tortum Şelalesi coştu. Muhteşem tabiat güzelliğine sahip olan Tortum Şelalesine yatırım eksikliği ziyaretçileri üzerken, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak
, planlanan yatırımlar bittiğinde bölgenin önemli bir turizm noktası olacağını söyledi.
Erzurum- Artvin
karayolunun 110'uncu kilometresinde, 2016 yılında Türkiye
'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarındaki şelale, 21 metre genişliğinde ve 48 metre yükseklikten akıyor. Balıklı köyü yakınlarındaki dağda, 18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda dünyanın en yüksek şelalelerinden olan bu doğa harikası, yılda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist
ağırlıyor. Suyun coşkulu aktığı bu günlerde muhteşem görünüme bürünen şelalenin suyunun zerrecikler halinde uçuşmasıyla ise gökkuşağı oluşuyor.
Şelaleyi görmek için Uzundere'ye giden ziyaretçilerden emekli Büyükelçi Zehra Başaran, " Kıbrıs
'tan gezgin olarak buraya geldik. Muhteşem bir yer. Erzurum'u ziyaret ederken burayı görmeden gidersek olmaz dediler. Doğası muhteşem ama tesis yok. Tuvalet var ama kullanılır durumda değil. Şelaleyi gören yapacak başka bir şey bulamadığı için hemen gidiyor. Buralara çok güzel tesisler yapılabilir. Burası gerçekten görülmesi gereken doğa harikası bir yer" diye konuştu.
Tortum Şelalenin dışında buraya gelenlerin hemen yanındaki, yeri gölleri ve hemen yanındaki Narman
ilçesindeki peri bacalarını görme imkanına sahip olduğunu söyleyen Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, şelalenin ülkemizin değil, dünyanın en önemli değerleri arasında olduğunu belirtti. Başkan Aktoprak, "Dünyanın üçüncü büyük şelalesine kamu ve belediye imkanlarıyla gelenlerin memnun kalacağı çok güzel bir tesis yapacağız. Bölgeye büyük bir önem gösteren Vali Bey büyük bir yatırım planlıyor. Özel sektör işletmecileri var, valimiz onların da önünü açtı. Şelalenin sağ tarafında kaymakamlık tesisi var. Uzundere Belediyesi'nin onaylanan ve yatırım programına alınan projesi var. Kısa bir süre sonra Uzundere'ye gelenler, kiraz, dut yemek için değil, aynı zamanda çok keyifle temaşa edebilecekleri Tortum Şelalesi'ne kavuşacaklar" dedi.
Kaynak: DHA
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