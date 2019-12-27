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Erzurum trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı

Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandıErzurum'da trenin geçişini beklememek için koruma bariyerleri kıran otomobil sürücüsü E.K. (34) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:47
Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı
'da trenin geçişini beklememek için koruma bariyerleri kıran otomobil sürücüsü E.K. (34) tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. ifadesinde, Oğlumun yüzü yanmıştı eve yetişmeye çalışıyordum. Çok pişmanım dedi.
TCDD görevlileri, merkez ilçesindeki Yanıkdere hemzemin geçidini, tren geçişi sırasında araç ve yaya trafiğine kapatan güvenlik bariyerlerinin iki kolunun kırık olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü.
Görüntülerde, 15 Aralık 2019 günü saat 15.57'yi gösterdiğinde Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerleri kapandı. Bu sırada hemzemin geçide gelen yeşil renkli otomobilin sürücüsü, trenin geçişini beklemedi. Aracından inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikaz vermesine aldırış etmeden trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti. Sürücü, hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı.
TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine, kamera kayıtlarını alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada, sürücüsünün E.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde yaptıkları için çok pişman olduğunu belirten E.K., Oğlumun yüzü yanmıştı eve yetişmeye çalışıyordum. Çok pişmanım. Zararı karşılamaya hazırım dedi.
Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.K., TCK 1791'inci maddesi 'kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden' olmaktan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Erzurum trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı

Yakutiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


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