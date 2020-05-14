Erzurum, Türkiye'nin et ve damızlık ambarı

Erzurum, Türkiye'nin et ve damızlık ambarıERZURUM Valisi Okay Memiş, Türkiye'deki toplam meranın yüzde 12'sine sahip olan Erzurum'un et ve düve ambarı olduğunu söyledi.

14.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:07
Erzurum, Türkiye'nin et ve damızlık ambarı
ERZURUM Valisi Okay Memiş, Türkiye'deki toplam meranın yüzde 12'sine sahip olan Erzurum'un et ve düve ambarı olduğunu söyledi. 1.5 yıl önce 720 bin olan büyükbaş varlığının şu an 850 bini geçtiğini belirten Vali Memiş, "Hedefimiz 1 milyon büyükbaş hayvana sahip olmak. Allah nasip ederse bir iki yıl içsinde bu hedefimize ulaşacağız. Erzurum Türkiye'nin hem et hem de damızlık ambarı. Türkiye'nin tüm illerine damızlık hayvanlar Erzurum'dan gider" dedi.
Hayvancılığı çok önemsediklerini, köylünün, çiftçinin ve besicinin köyünde, evinde karnının doymasını için birçok proje geliştirdiklerini ifade eden Vali Memiş, Tarım ve Orman Bakanığı'nın, Valiliğin ve Büyükşehir Belediyesi'nin çok güzel hizmletler yaptığını söyledi. Bu projelerden en önemlisinin yem bitkisi tohumu desteği olduğunu ifade eden Vali Okay Memiş, "Geçtiğimiz yıl neredeyse 650 ton yem bitkisi tohumu sağladık. Vatandaşımız tarlasını ekti ve biçtiği ürünlerini de kışın hayvanlarına yedirdi. Böylece hayvancılığın en önemli girdisi olan yem bitkisini biz doğrudan destekleyerek vatandaşımıza ulaştırmış olduk ve bu sayede bu rakamlar arttı. Desteklerimiz her yıl devam ediyor ve edecek. Yonca, fiğ, korunga, slajlık mısır gibi protein değeri yüksek yem verdik. Bunlar üç yıl boyunca da kendiğinden toprakta ürün vermeye devam edecek. Türkiye'nin hayvancılıktaki en önemli kenti Erzurum'dur. Bakanlık, Valilik, Atatürk Üniversitesi, Veterinerlik ve Ziraa Fükültesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım Müdürlüğü, besiciler, çiftçi örgütlerimizle beraber çalışıyoruz. Erzurum olarak Türkiye'de bir numarayız. İddiamız bu. Rakamlar da bunu gösteriyor. Türkiye'nin bir zamanlar et ambarı olan Erzurum o ünvanına yeniden kavuşuyor. Küçükbaş hayvancılıkta beklediğimiz seviyede değiliz. Ama onuda inşallah artıracağız. Bunu herkes görecek" diye konuştu.
HEDEF 1 MİLYON
Erzurum'da 1.5 yıl önce 720 bin olan hayvan varlığının şu an 850 bini geçtiğini en az 100-150 bin kadarda damızlık düve satışının olduğunu kaydeden Vali Okay Memiş, 1 milyon büyükbaş hedeflerine 1- 2 yıl içinde ulaşacaklarını belirterek Erzurum'un Türkiye'nin hem et hem de düve gibi damızlık hayvan deposu olduğunu söyledi.
Erzurum Ovası'nda gezerek yüzlerce büyükbaşı otlatan çobanlarla da konuşan Vali Okay Memiş, bu mesleğin çok önemli olduğunu belirtti. Hayvacılıkta en önemli unsurlardan bir tanesinin çobanlık olduğunu vurgulayan Memiş, "Onlara çok şey borçluyuz. Ekonomik olarak sürü sahipleride onlara hak ettiklerini veriyor" dedi. Erzurum, Türkiye’nin et ve damızlık ambarı

Kaynak: DHA

Etiketler: Okay Memiş, Türkiye, Erzurum, Güncel, Haber

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