Erzurum'u Anlatıyor 'Organik Bir 25 Li'

Kaynak: İHA

Erzurumlu şair ve yazar Ahmet Karaoğlu'nun kaleme aldığı 'Organik bir 25 li' kitabı çıktı.159 sayfadan oluşan kitapta yazarın gördükleri, yaşadıkları öykü ve fıkramsı türde, şiirler, mısralara yansıyan geçmişindeki yaşamının altında yatan ve o anı doğuran ahvaliyle ilgili çizimler yer alıyor.1953 yılında Erzurum'un Tamburu Köyü'nde dünyaya gelen Ahmet Karaoğlu, uzun yıllar Atatürk Üniversitesi Hasatanesi'nde sayman olarak çalıştı.Bir süre de Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sayman olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu.Erzurumla ilgili birçok konuyu ele alan yazar Ahmet Karaoğlu, amacının kubbede bir hoş seda bırakmak olduğunu söyledi. - ERZURUM