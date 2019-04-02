Erzurum Uçamayan Kartal İnsanlara Sığındı

Erzurum
'un Oltu
ilçesinin Güllüce
Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Nazım Elibol, kendisine sığınan kartal için Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayıp yardım istedi.Nazım Elibol, köyün kırsalda gezerken ilginç bir olayla karşılaştı. Arazide gördüğü kartalın yanına geldiğini ve uçamadığını anladığında ise alıp eve getirdiğini söyleyen Elibol, hayvanın karnını doyurduktan sonra telefonla Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayıp bilgi verdi. Tedavisi için Erzurum'a götürülecek olan kartalın daha sonra doğaya bırakılacağını duyduğunda çok mutlu olduğunu söyleyen Nazım Elibol, Arazide beni gören kartal adeta yanıma gelip yardım isedi. Bende onu alıp evime getirdim. Önce karnını doyurdum daha sonra durumu yetkililere bilgi verdim. Kartalın iyileştikten sonra tekrar buraya getirilip doğaya bıracaklarını söyediklerinde çok sevindim. O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Umarım önemli bir rahatsızlığı yoktur diye konuştu.
Nazım Elibol'dan teslim alınan kartal Oltu ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Yağmur Çelik'e teslim edildi. Kontrolleri yapılan kartal gerekli tedavisinin yapılması için Erzurum'a gönderildi
Oltu, Erzurum, Kartal, Güncel
Kaynak: DHA