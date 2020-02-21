Haberler » Güncel » Erzurum Ülkü Ocakları Çakıroğlu'nu andı - Haber

Erzurum Ülkü Ocakları Çakıroğlu'nu andı

Erzurum Ülkü Ocakları Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu vefatının 5. yıldönümünde dualar ile andı.

21.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:15Erzurum Ülkü Ocakları Çakıroğlu'nu andı
Ülkü Ocakları Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu vefatının 5. yıldönümünde dualar ile andı. Kent meydanı Lalapaşa Camii'nde Akşam Namazına Müteakip Mevlid-i şerif okuttu.

Mevlid-i Şerif programına Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Gökçan, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK üyesi Gökhan Yazıcı, ilçe ocak başkanları ve çok sayıda ülkücü katıldı.

Namaz çıkışı konuşan İl Başkanı Gökçan; "Cennet mekan kardeşim Fırat, Vatanı için, Milleti için, Davası için canını feda etmiştir. Fırat artık Ağrı'dan başlayıp Basra'ya dökülen bir nehrin adı değil, Bayraklaşmış bir mücadelenin Erzurum'dan doğup Ege'ye dökülen ismidir. Ülkü Ocaklarının var olduğu her yerde bir tane Fırat vardır" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 12:15:27