Erzurum'un 500 Yıllık Geleneği Binbir Hatim Başladı

14 Aralık 2018 Cuma 12:13



14 Aralık 2018 Cuma 12:13

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneğine bu yıl da devam edildi. Pir Ali Baba türbesinde başlayan gelenekte, tekbirler eşliğinde 6 at üzerindeki hafızlar, Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde hafızlarla at üstünde Kur'an-ı Kerim okuyarak şehri dolaşmasını canlandırdı.Palandöken Dutçu Mahallesinde bulunan Pir Ali Baba'nın türbesinde Binbir Hatim geleneğinin başlaması nedeniyle bir tören düzenlendi.Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müftü Hasan Hüsnü Sula ve davetliler katıldı.Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün burada bulunmamıza vesile olan Binbir Hatim geleneğinin mimarı Pir Ali Baba Hazretlerine, birinci dünya savaşı esnasında kesintiye uğrayan bu geleneği yeniden canlandıran Müftü Solakzade'ye ve bugünlere kadar sürmesine vesile olan diyanet camiasına teşekkür ediyorum" dedi."Binbir hatim okuma geleneği dini ve milli duyguların canlı tutulduğu bir ruh halidir" diyen Başkan Sekmen, "Binbir hatim geçmişi rahmet ve hayırla yad ederken geleceği daha güzel bir şekilde inşa etme gayretidir. Allah kelamının dillerde terennüm edilerek gönüllere, topluma dalga dalga yayılmasıdır" diye konuştu.'Kur'an-I Kerim en büyük yol gösterici'Erzurum Valisi Okay Memiş de Binbir hatim geleneğine ilk defa katıldığını söyleyerek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Pir Ali Baba'nın Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan bir Alperen olduğunu ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi:"Pir Ali Baba hem varlıklı bir kişi hem de münevver bir şahsiyet. Anadolu'nun Türkleşmesini, İslamlaşmasını hızlandıran aslında Anadolu Alperenlerinden birisi. Ben de Giresun'un Piraziz ilçesindenim. Bizim de dedelerimiz Oğuzların Çepni boyundandır. Bizler de aynı şekilde Rum diyarını Türkleştiren, İslamlaştıran nesillerin torunuyuz. Bundan da aşırı bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Gelenekle birlikte doğal afetlerden, depremden, zelzeleden korunmak için Pir Ali Baba hazretleri herkesin Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeyi, duasını yapmayı salık veriyor. Bu gelenek başlıyor. Kur'an-ı Kerim bütün varlığıyla Cenabı Hak'kın kelamı olarak her gönle bir şifa. Okunması, dinlenmesi tatbik edilmesi, icra edilmesi bizler için en büyük yol gösterici. Peygamberimizin tebliği ile bizim en büyük rehberimiz. Bizler bu rehber ışığında inşallah Erzurum'a hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz. Allah onlardan razı olsun. Bu geleneği başlatan, yaşatan alimlerimizden, münevver şahıslardan razı olsun. Kur'an-ı Kerimruhunu, idrak edip ibadetleriyle yaşamayı hepimize nasip etsin. Allah, Anadolu toprağında emeği olan herkese alimlerimize, şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bu topraklardan ezanımızın sesini susturmasın inşallah."Konuşmaların ardından İl merkezindeki camilerde görevli 30 imam hatim duasını okudu. Müftü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duanın ardından tekbirler eşliğinde 6 at üzerindeki hafızlar, Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde hafızlarla at üstünde Kur-an Kerim okuyarak şehri dolaşmasını canlandırdı. - ERZURUM