Erzurum'un Aşkale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Yaptırmış kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Yaptırmış 7 bin 34, İYİ Parti adayı Fevzi Gürbüz 3 bin 822, CHP adayı Cemal Karausta 255 oy aldı.Yaptırmış'ın öz geçmişi -Yaptırmış, 1965 yılında Aşkale ilçesinde doğdu. Evli ve 3 çocuk babası Yaptırmış, MTTB ve MGB vakıflarında görev aldı.28 yıllık memuriyet hayatının 15 yılında Sağlık ve Orman bakanlıklarında idareci olarak görev yaptı. 2004-2014 yıllarında AK Parti Aşkale İlçe Belediye Başkanlığı yaptı.1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Erzurum 6. sıra milletvekili adayı oldu.