31 Mart 2019, 22:33
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Erzurum'un Aşkale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzurum

Erzurum'un Aşkale ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Yaptırmış kazandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Yaptırmış kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Yaptırmış 7 bin 34, İYİ Parti adayı Fevzi Gürbüz 3 bin 822, CHP adayı Cemal Karausta 255 oy aldı.

Yaptırmış'ın öz geçmişi -

Yaptırmış, 1965 yılında Aşkale ilçesinde doğdu. Evli ve 3 çocuk babası Yaptırmış, MTTB ve MGB vakıflarında görev aldı.

28 yıllık memuriyet hayatının 15 yılında Sağlık ve Orman bakanlıklarında idareci olarak görev yaptı. 2004-2014 yıllarında AK Parti Aşkale İlçe Belediye Başkanlığı yaptı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Erzurum 6. sıra milletvekili adayı oldu. Ahmet Yaptırmış, Erzurum, AK Parti, Aşkale, Güncel
Kaynak: AA