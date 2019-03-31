31 Mart 2019, 21:16
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Erzurum'un Aziziye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzurum

Erzurum'un Aziziye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammed Cevdet Orhan kazandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammed Cevdet Orhan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammed Cevdet Orhan 15 bin 138, bağımsız aday Emrullah Akpunar 5 bin 31, İYİ Parti adayı Ahmet Resuloğlu 3 bin 697 oy aldı.

-Orhan'ın öz geçmişi

Muhammet Cevdet Orhan, 1984 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlayan Orhan, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında TBMM'de danışmanlık görevi yapan Orhan, 2007 yılında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Danışman olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında MKYK Üyeliğine seçilen Orhan, 2011 yılında İçişleri Bakanlığı Müşavirliği görevine getirildi. 2014 yılı yerel seçimlerinde Aziziye Belediye Başkanı seçilen Orhan, bu görevini sürdürüyor. Orhan evli ve 3 çocuk babasıdır. Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, AK Parti, Erzurum, Güncel
Kaynak: AA