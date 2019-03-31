Erzurum'un Çat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Melik...

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Erzurum'un Çat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Melik Yaşar kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Melik Yaşar 4 bin 420, CHP adayı Arif Hikmet Kılıç 2 bin 821, Saadet Partisi adayı Fuat Kurt 918 oy aldı.-Yaşar'ın öz geçmişiMelik Yaşar, 1973 yılında Erzurum'un Çat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çat'ta tamamladıktan sonra Erzurum Kazım Karabekir Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi elektrik bölümünden mezun olan Yaşar, ticaretle uğraşıyor.Yaşar, 2004-2014 yıllarında AK Parti Çat ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Yaşar, 4 çocuk babasıdır.