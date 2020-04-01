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ERZURUM'UN EN İŞLEK CADDESİNE ŞERİTLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

ERZURUM'da, koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen kalabalığın azalmadığı Cumhuriyet Caddesi'nde park yasağı başladı.

01.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:48
ERZURUM'da, koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen kalabalığın azalmadığı Cumhuriyet Caddesi'nde park yasağı başladı. Maskeli ve eldivenli polisler, caddede gezenleri evlerine gitmeleri için uyarıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş ve üstü grubun sokağa çıkması yasaklanırken, diğer yaş gruplarındaki vatandaşların da mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Alınan tedbirlere rağmen Erzurum 'da, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların uyarılara uymaması Vali Okay Memiş'in başkanlık ettiği Pandemi Kurulu'nda gündeme geldi. Kurul, Cumhuriyet Caddesi'nde park yasağı ve bölgedeki iş merkezlerinin yeniden ilaçlanması kararını verdi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Okay Memiş, "İlin valisi olarak aldığımız kararların uygulanmasını kontrol ediyorum. Cumhuriyet Caddesi'nde o kadar yoğun kalabalık oluyor ki şaşılacak ölçüde. Virüsle mücadele var mı yok mu belli değil. Gençleri görüyoruz. Market yok, alışveriş yapılan yerler değil. Buna rağmen ciddi bir yoğunluk görüyoruz. Bunun olmasını istemiyoruz. Pandemi Kurulu olarak Cumhuriyet Caddesinde park yasağına gideceğiz. Vatandaşların evde kalmasını rica ediyoruz" dedi.
CADDEYE ŞERİT ÇEKİLDİ
Vali Memiş başkanlığındaki kurulun kararının ardından Erzurum'un en işlek bölgesi Cumhuriyet Caddesi boydan boya şeritlerle kaplandı. Araçların park yapmasına izin verilmeyen caddede, trafik polisleri ve zabıta ekipleri araçlarla anons yaparak vatandaşları evde kalmaya çağırdı. Maskeli ve eldivenli sivil polisler de caddede gezen vatandaşları uyardı. Alınan tedbirler ve uyarılar sonrası Cumhuriyet caddesinde önceki günlere oranla yoğunluk olmadığı gözlendi.
Bu arada bank ve oturakların kaldırıldığı Yakutiye Kent Meydanı da sessizliğe gömüldü.
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ERZURUM’UN EN İŞLEK CADDESİNE ŞERİTLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Koronavirüs, Erzurum, Güncel

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ERZURUM'UN EN İŞLEK CADDESİNE ŞERİTLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
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