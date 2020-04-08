Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum'un en işlek yerleri sessizliğe büründü

Erzurum'un en işlek yerleri sessizliğe büründü Erzurum'da vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken, kentin en işlek caddeleri boş kaldı.

08.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:48
Erzurum'un en işlek yerleri sessizliğe büründü
ERZURUM - Erzurum'da vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken, kentin en işlek caddeleri boş kaldı.
Erzurum'da korona virüs nedeniyle kentin en işlek meydanı olan ve en çok yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Caddesi ve kent meydanı boş kaldı. Korona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın 'evden çıkmayın' uyarıları sonrası Erzurumlular önlem amaçlı evlerinden çıkamazken, birçok turistik bölgede ıssız kaldı.
Erzurum'un en önemli simgelerinden birisi olan ve her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese, Tarihi Ulu Cami ve Erzurum Kalesi adeta sessizliğe gömüldü. Öte yandan virüsten korunmak için maske, eldiven, kolonya gibi ürünlerle önlem alan vatandaşlar gerekmediği sürece dışarıya çıkmamaya özen gösteriyor. Erzurum’un en işlek yerleri sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Genel

Haberin Videosu :

Erzurum'un en işlek yerleri sessizliğe büründü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Erzurum'un en işlek yerleri sessizliğe büründü - Haberler

genel Manşet

Haberler

Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Haberler
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını ’Eşimle ilişkiye girdiler’ diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık ’yüksek ateş’ değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Haberler
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız

Son Dakika genel Haberleri

10:45: Bursa'da iş hanında korkutan yangın - Haberler 10:44: Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek - Haberler 10:43: (Özel) Hırsızlar korona virüs ile mücadele eden doktorun motosikletini çaldı - Haberler 10:43: İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör... - Haberler 10:40: PTT kuyruğundan kurtaran sosyal yardımlar vatandaşın kapısına gidiyor - Haberler 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil 09:32: Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız - Haberler 09:26: Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler 09:19: 20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam - Haberler 08:35: Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar - Haberler