Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum'un en renkli mahallesinde fırıncıların ekmek mesaisi

Erzurum'da yıkılmaya yüz tutmuşken onarılarak rengarenk hale getirilen mahalle 2 günlük sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü.

12.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:18
Erzurum'un en renkli mahallesinde fırıncıların ekmek mesaisi
Erzurum 'da yıkılmaya yüz tutmuşken onarılarak rengarenk hale getirilen mahalle 2 günlük sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü. Her gün binlerce kişinin ziyaret edip fotoğraf çekildiği mahallede yasak sonrası sadece fırıncılar vatandaşlara ekmek dağıtımı yapıyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ikinci gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Boş kalan mahallelerden birisi de fotoğrafçıların uğrak mahallesi olan renkli evler oldu.

Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Ali Paşa Mahallesi Başak Sokak'ta adeta dökülen çift katlı evler 2016 yılında Yakutiye Belediyesi tarafından uygulanan proje ile dış cepheleri tadilattan geçirilip ardından rengarenk görünüme büründü. Erzurum'un rengarenk mahallesi olarak adlandırılan Başak Evler öz çekim yapmak isteyen ve manzara fotoğrafı çekmek isteyen kişilerin uğrak yeri oldu. Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan mahallede ise şimdi sadece fırıncılar ekmek satışı için dolaşıyor.

Araçlarıyla mahallede dolaşan fırıncılar kapı kapı dolaşarak mahalle halkının ekmek ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Haberler ›› Güncel ››Erzurum'un en renkli mahallesinde fırıncıların ekmek mesaisi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Sokağa çıkma yasağında Taksim Meydanı kuşlara kaldı - Haber 15:56: Kocaeli'deki "Küçük Vadi Mesire Alanı'nda kirlilik iddiası"na ilişkin açıklama - Haber 15:56: Konya'da 3 yaşındaki Nehir'in doğum günü pastası zabıtadan - Haber 15:56: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yurt dışındaki din görevlilerine teşekkür etti Açıklaması - Haber 15:55: Adres değişikliği e-Devlet'ten yapılacak - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber