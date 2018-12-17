Erzurum'un Hedefi 1 Milyon Turist

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, "Her gelirden yerli ve yabancı turistin rahatlıkla tatilini yapabileceği şehrimizde bu yıl 1 milyon turist hedefimiz var." dedi.
Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından kış ve spor turizminin geliştirilmesi ile bölgenin sağlık turizmi gelirinin artırılmasına yönelik Nahçıvan
'a ziyaret programı düzenlendi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, iş adamları ve ajans uzmanlarının bulunduğu heyet, Türkiye
'nin Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz'ı makamında ziyaret etti.
Vali Memiş, ziyarette yaptığı konuşmada, Erzurum'un bölge için önemli bir şehir olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Erzurum, yakın zamanda tamamlanacak şehir hastanesi ile bölgenin adeta bir sağlık başkenti olacak. Erzurum, kış turizminde de Palandöken
gibi uluslararası bir kayak merkezine sahip. Erzurum, Palandöken ve diğer kış sporları tesisleri ile ülkemizin sayılı kayak turizm merkezlerinden biri. Her gelirden yerli ve yabancı turistin rahatlıkla tatilini yapabileceği şehrimizde bu yıl 1 milyon turist hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda bu hedefimizi daha üst seviyelere çıkaracağız."
Başkonsolos Kiraz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Nahçıvan'da yapılacak toplantıların Erzurum'un tanıtımına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.
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Kaynak: AA