Erzurum'un Kültür Elçisi

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, hemen her fırsatta şehrin tanıtımı için çaba gösteriyor. İstanbul'dan gelen konuklarını Erzurum'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiren Taşkesenlioğlu, akşam da Herfene Gecesi düzenledi.Şehrin tanıtımını yapmak için İstanbul'dan gelen misafirlerini ağırlayan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun konukları arasında sanat, siyaset, iş dünyası ve basın camiasından isimler yer aldı. Erzurum'un değerlerinin daha fazla kitlelere ulaştırmak amacı ile düzenlenen organizasyonda, gelen konuklar iki gün boyunca şehrin lezzetlerinden tadarak kültürel mekanlarını gezdiler.Aralarında ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın da bulunduğu grup, Erzurum'a ayak basar basmaz ilk olarak meşhur cağ kebap ve kadayıf dolmasının tadına baktılar. Ardından Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz'ın refakatinde; Abdurrahman Gazi Türbesi, Aziziye ve Mecidiye Tabyaları, 93 Harbi Kahramanlarından Nenehatun'un Kabri, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Taşhan, Yakutiye Medresesi ve Kongre Binası gezildi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, konuklara tarihi mekanların anlatarak şehrin Cumhuriyetin kuruluşunda gösterdiği fedakarlıkları aktardı.Ata'nın manevi huzurundaMisafirleri en çok etkileyen mekan 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bina oldu. Kongre binasını gezerek delegelerin sıralarına oturan misafirler, duygu dolu anlar yaşadılar. Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinin başlattığı şehirde olmanın gurur verici olduğunu ifade eden konuklar, "Organizasyonun 10 Kasım'a denk gelmesi tesadüf oldu. Ata'nın ölüm yıldönümünde onun oturduğu sıralarda oturmak, o gün ki havayı teneffüs etmek çok farklı bir duygu. Bizlere bu imkanı sağlayan Zehra Hanım'a teşekkür ediyoruz" diye konuştular.Erzurum Evleri'nde çay molasıAkşam yemeğinden önce Erzurum Evleri'ne geçen konuklar burada bir yandan çay içerek dinlenirken öte yandan şehre özgü gümüş işlemeli takı ve eşyaların tanıtımı yapıldı. AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum'a has burma bilezikler, gelinlerin kullandığı meşhur gümüş nalın ve aynaları bizzat tanıtarak örf ve ananelerimizi anlattı.Unutulan değer Herfene gecesiAtatürk Üniversitesi Kampüsünde yer alan Erzurum Evi'nde akşam yemeği için bir araya gelen konuklara Herfene Gecesi düzenlendi, hekat kültürümüz anlatıldı. Erzurum'a has ev yemeklerinin ikram edildiği Herfene Gecesi'nde Taşkesenlioğlu ile arkadaşları bindallı giydi.Soğuk şehrin sıcakkanlı insanlarının tanıtımının yapılması için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, " Erzurum kış turizmi ile dünyada ve ülkemizde oldukça popüler. Palandöken'e gelen konuklar karın ve kayağın zevkini yaşıyorlar. Ancak bizim kültürümüz ve kültürel zenginliklerimiz çok daha fazla. İstedim ki arkadaşlarım Erzurum'un değerlerini tanısınlar, yemek kültürünü ve törelerinde ki inceliğe şahit olsunlar. Bu akşam konuklarımıza lor dolması, su böreği, dut çullaması gibi yemekler ikram ettik, tatlı olarak meşhur demir tatlısı yaptık. İstedik ki misafirlerimiz kıyafetlerimizden törelerimize nasıl bir zengin kültüre sahip olduğumuzu görsünler" dedi.Tortum gölü ve Peri Bacaları büyülediUnutulmaz kültürel bir gece geçiren konuklar ertesi gün Tortum Gölü, Yedi Göller, Öşvank Kilisesi, Uzundere ve Narman Peri Bacalarını gezdiler. İki gün boyunca şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerine şahit olan misafirler, turizm alanında da Erzurum'un büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek en kısa sürede yeniden gelmek için görüş birliğine vardılar. - ERZURUM