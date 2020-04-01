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Erzurum'un maske ihtiyacını meslek liseleri karşılıyor

ERZURUM'da, koronavirüse karşı mücadeleye destek vermek isteyen meslek lisesinin gönüllü öğretmen ve öğrencileri, maske üretmeye başladı.

01.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:26
Erzurum'un maske ihtiyacını meslek liseleri karşılıyor

ERZURUM'da, koronavirüse karşı mücadeleye destek vermek isteyen meslek lisesinin gönüllü öğretmen ve öğrencileri, maske üretmeye başladı. Günde 2 bin maske üretimi yapan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İstek Bulut, "Üç kat olan cerrahi maskeler dezenfekte edilerek kutulara konuluyor. Maskelere yoğun bir talep var. Bu nedenle seri üretime geçmek için makine siparişi verdik" dedi.

Erzurum 'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfektan üretimi yapan meslek liseleri, cerrahi maske üretimine de başladı. İl Sağlık Müdürlüğü Bilim Kurulu'nca onaylanan maskeler, merkez Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet ve Hamidiye okullarının kendi isimleri ile piyasadaki yerini aldı. Cerrahi maske üretimini gerçekleştiren moda tasarımı bölümü öğretmen ve öğrencileri günlük 4 bine yakın maske üretimi yapıyor. Bu maskeler Erzurum'daki kurum ve kuruluşlara satılıyor. Gönüllü olarak çalışan öğretmen ve öğrenciler, gelen talepleri karşılayabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yoğun talep üzerine bir makine siparişi vererek önümüzdeki günlerde seri üretime geçecek. Üretilen maskelerin İl Sağlık Müdürlüğü Bilim Kurulu'nca onaylı 3 katlı tek kullanımlık maskeler olduğunu ifade eden Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İstek Bulut şunları söyledi."Sabah saatlerinde okula gelen moda tasarım bölümü öğretmen ve öğrencilerimiz maske üretimine başlıyor. Maske üretiminde pilot okullarından birisiyiz. Yoğun bir talep var. Bu talebi karşılamak için makine siparişi var. Günlük 2 bin olan üretimimizi böylelikle 5 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Burada üretilen maskeler resmi dairelere belli bir ücret karşılığında ödeniyor. Önümüzdeki günlerde sosyal proje kapsamında 65 yaş üstü ve kimsesizlere ücretsiz olarak dağıtacağız. Maskeler 3 katlı olup tamamen steril bir ortamda üretiliyor. Çalışma ortamında ise sosyal mesafeye kesinlikle uyuluyor. Bazı sınıflarımızda 2 veya 3 kişi çalışıyor."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Meslek Lisesi, Hamidiye, Erzurum, Güncel
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