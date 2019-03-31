31 Mart 2019, 19:30
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Erzurum'un Narman İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzurum

Erzurum'un Narman ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Burhanettin Eser kazandı.

Erzurum'un Narman ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Burhanettin Eser kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Burhanettin Eser 4 bin 170, BBP adayı Temel Daş bin 577, Diğer adayı 271 oy aldı.

-Eser'in özgeçmişi

Burhanettin Eser, 1967 yılında Erzurum Narman doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli illerde savcılık da yapan Eser, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Eser, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Erzurum Narman Belediye Başkan adayı oldu. Güncel
Kaynak: AA