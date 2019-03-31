Erzurum'un Palandöken İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Sunar kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Sunar 43 bin 474, İYİ Parti adayı Fatma Canan Uçar 21 bin 343, BBP adayı Recep Şendur bin 925 oy aldı.Sunar'ın öz geçmişiSunar, 1971 yılında Erzurum'un Çat ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Sunar, Erzurum'da serbest avukatlık yaptı. 2002 yılında AK Parti Erzurum Kurucu İl Yönetiminde Seçim İşleri Başkanı olarak görev alan Sunar, sosyal amaçlı bazı sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak bulundu. Sunar, evli ve üç çocuk babası.