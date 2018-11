Erzurum'un Potansiyelini Doğru Kullanmalıyız

16 Kasım 2018 Cuma 11:39



Erzurum Valisi Okay Memiş, kurum amirlerini ziyaret etti.Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Memiş, kurum amirinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Memiş, Erzurum'un her konuda büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, kaynakların doğru kullanımının şehre büyük katkı sağlayacağını söyledi.Erzurum meralarıyla Türkiye genelinde en yüksek potansiyele sahip olduğunu aktaran Memiş, bu avantajı kullanarak, hayvan sayısını da 1 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.Memiş, hayvancılığın geliştirilmesi için yatırımcılara gereken desteği vereceklerini ifade ederek, "Bunun için proje gerekiyorsa proje yapacağız, kaynak temin etmemiz gerekiyorsa kaynak temin edeceğiz. Erzurum'da istiyoruz ki turizm ve tarım alanında bölgede lider olmalıyız. Bir ahır bir fabrika demektir. Bu şekilde hayvan sayımızı çok yukarılara çekebiliriz. Siz projelerinizi üretin gereken kaynakları biz temin edeceğiz." şeklinde konuştu.Daha sonra Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne gelen Vali Memiş, kış sporları hakkında İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve kurum amirlerinden bilgi aldı."Sporu yaşam tarzı haline getirmeliyiz" diyen Vali Okay Memiş, hareketli yaşamın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:"İnsan spor yaptıkça dedikodudan uzak kalır, zihni hep olumlu çalışır, sağlık masrafını azaltır. Bunu için sporu her alanda halka açmalıyız. Gerekirse gece geç saatlerde bile spor yapabilme olanağını sunmalıyız. Her iki üniversitemize açılmalı, fitness salonlarının sayısını çoğaltmalıyız. Vatandaşları bu alanlara çekmeliyiz, spor salonlarımız cıvıl cıvıl olsun. Okullarda sporu mutlaka yaygınlaştırmalıyız. Federasyonları davet edelim. Yeni sporcular yetiştirelim. Kar bu memleket için bir nimet. Bu kenti her fırsatta Türkiye'nin gündemine taşımalıyız. Salonlarda yetişecek genç sporcular Türkiye'ye hitap etmeli. Çünkü bu tür salonlar ülkemizde yok. Yeni yeni birer tane yapılıyor. Komple bir tesis ağı Erzurum dışında bir yerde yok. Elimizdeki fırsatları iyi değerlendirmeliyiz."