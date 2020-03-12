Erzurum'un tarihi eserlerini ve kültürel değerlerini karakalem çalıştılar
Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencilerince düzenlenen "Erzurum" temalı karakalem resim çalışmaları sergisi yoğun ilgi gördü.
12.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:57
Erzurum 'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencilerince düzenlenen "Erzurum" temalı karakalem resim çalışmaları sergisi yoğun ilgi gördü.
Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencilerince "Erzurum" temalı karakalem resim çalışmaları sergisi düzenlendi. Erzurum MNG Alış veriş Merkezi'nde açılan sergide Erzurum'un tarihi eserleri ve kültürüne ait 42 eser yer alıyor. Serginin açılışına Okul Müdürü Kemal Balcı, Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Erkut, okul idarecileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Serginin açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Kemal Balcı, "Okulumuz iki yıl önce eğitim öğretime başlamış bir okul. Öğrencilerimiz için asıl hedef elbette akademik başarı. Ancak akademik başarının yanı sıra yetenekleri doğrultusunda onların sanatsal sosyal ve sportif faaliyetlerde görmek bizim için en büyük kazançlardan birisi. Erzurum'un kurtuluşunun 102. Yıldönümü anısına böyle bir etkinlik planladık. Şehrimizin tarihi eserlerinin yanı sıra kültür ve geleneklerini karakalem çalışmasına aktarıldı. Emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Erkut ise "Erzurum'un tarihi eserleri var. Erzurum'a mal olmuş kültürel değerleri çalıştık. Ciritten, Cağ kebabından kadayıf dolmasına şehre özgü değerleri kara kalemle resimlere yansıtıldı" diye konuştu.
Açılışın ardından davetliler sergiyi gezdiler. - ERZURUM
Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencilerince "Erzurum" temalı karakalem resim çalışmaları sergisi düzenlendi. Erzurum MNG Alış veriş Merkezi'nde açılan sergide Erzurum'un tarihi eserleri ve kültürüne ait 42 eser yer alıyor. Serginin açılışına Okul Müdürü Kemal Balcı, Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Erkut, okul idarecileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Serginin açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Kemal Balcı, "Okulumuz iki yıl önce eğitim öğretime başlamış bir okul. Öğrencilerimiz için asıl hedef elbette akademik başarı. Ancak akademik başarının yanı sıra yetenekleri doğrultusunda onların sanatsal sosyal ve sportif faaliyetlerde görmek bizim için en büyük kazançlardan birisi. Erzurum'un kurtuluşunun 102. Yıldönümü anısına böyle bir etkinlik planladık. Şehrimizin tarihi eserlerinin yanı sıra kültür ve geleneklerini karakalem çalışmasına aktarıldı. Emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Erkut ise "Erzurum'un tarihi eserleri var. Erzurum'a mal olmuş kültürel değerleri çalıştık. Ciritten, Cağ kebabından kadayıf dolmasına şehre özgü değerleri kara kalemle resimlere yansıtıldı" diye konuştu.
Açılışın ardından davetliler sergiyi gezdiler. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Anadolu Lisesi, Yakutiye, Erzurum, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı