31 Mart 2019, 20:29
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Erzurum'un Uzundere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hilmi...

Erzurum

Erzurum'un Uzundere ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hilmi Aktoprak kazandı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hilmi Aktoprak kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hilmi Aktoprak 3 bin 165, İYİ Parti adayı Burhan Polat 425, Diğer adayı 336 oy aldı.

Aktoprak'ın öz geçmişi

5 Nisan 1977'de Erzurum'un Uzundere ilçesi Balıklı Köyünde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İslam felsefesi ve Dinler Tarihi'nde ihtisas yaptı. Eğitim Yönetimi ve Danışmanlığı, Kitap/Gazete/Dergi tashih ve editörlüğü, MEB'de öğretmenlik ve İdarecilik yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Arapça, İtalyanca ve İngilizce biliyor. Cumhur İttifakı Uzundere Belediye Başkan adayı. Hilmi Aktoprak, MHP, Erzurum, Uzundere, Güncel
Kaynak: AA