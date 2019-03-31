Erzurum'un Uzundere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hilmi...

Erzurum
'un Uzundere
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Hilmi Aktoprak
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hilmi Aktoprak 3 bin 165, İYİ Parti
adayı Burhan Polat
425, Diğer adayı 336 oy aldı.
Aktoprak'ın öz geçmişi 5 Nisan
1977'de Erzurum'un Uzundere ilçesi Balıklı Köyünde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İslam felsefesi ve Dinler Tarihi'nde ihtisas yaptı. Eğitim Yönetimi ve Danışmanlığı, Kitap/Gazete/Dergi tashih ve editörlüğü, MEB'de öğretmenlik ve İdarecilik yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Arapça, İtalyanca ve İngilizce biliyor. Cumhur İttifakı Uzundere Belediye Başkan adayı.
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Kaynak: AA