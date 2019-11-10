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Erzurum'un yükselen eğitim projesi: Diplomasi Akademisi

Erzurum Diploma Akademisi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi.

10.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:32Erzurum'un yükselen eğitim projesi: Diplomasi Akademisi
Diploma Akademisi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Diplomasi Akademisi'nin amacı, dünyayı bütün unsurlarıyla okuyabilecek ve sonrasında ülkesini temsil edebilecek seviyede gençler yetiştirmektir" dedi.

"Misyonu ve vizyonu olan bir şehri inşa etmenin sacayaklarından biri imar, biri kültür ve sanat biri de eğitimdir" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti:

"İbn-i Haldun; coğrafya kaderdir demiş. Sevgili gençler bu coğrafyadaki insanların kaderi eğitimli ve cesur olmaktır. Jeopolitik önemine binaen ülkemiz dünyanın merkezinde, kültürel ve politik unsurların kavşak noktasındadır. Bu sebeple biz kıtalara hitap edecek bir bilgi ve dil geliştirmek zorundayız. Diplomasi Akademisi'nin amacı, dünyayı bütün unsurlarıyla okuyabilecek ve sonrasında ülkesini temsil edebilecek seviyede gençler yetiştirmektir. Çünkü yaşadığımız çağ itibariyle dünyayı okuyamayan milletler yok olmaktadırlar ya da yok olmaya mahkümdurlar. Biz tarihimizin bize verdiği misyonla hareket etmek zorundayız. Sevgili gençler, dünyada birçok iş diplomasiden geçiyor. Diplomasi ise gücünü milletlerin kültüründen neşet etmiş güçten alıyor. Biz de kendi kültürümüzün gücünden istifade ederek dünyaya açılmak zorundayız. Eğer biz dünyaya açılmazsak başkaları bugüne kadar açıldıkları gibi yayılmaya da devam edeceklerdir ve hatta bize kadar geleceklerdir. Bugün ülkemizin yaşadığı en büyük sorunlardan biri bu kültür emperyalizmine maruz kalmak ve yerinde saymak durumudur. Bunu tersine çevirmenin yolu da eğitimden geçiyor." - ERZURUM

Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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