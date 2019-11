Erzurum üniversite öğrencilerine ücretsiz 'çamaşır kafe'

Üniversite öğrencilerine ücretsiz 'çamaşır kafe'

ERZURUM'da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çamaşır Kafe' Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti veriyor. Çamaşırlarını getirerek kafede bulunan makinelere görevlinin yardımıyla yerleştiren öğrencilere; kitap okuma, ders çalışma imkanı da sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yurtların karşısında çamaşır kafa açtı. 50 makinenin bulunduğu kafede öğrencilerin poşet ya da çantalarla getirdiği çamaşırları yıkanıp kurutulduktan sonra teslim ediliyor. Sabah 08.00'de açılan ve akşam 19.00'a kadar hizmet veren kafeye çamaşınlarını yıkamaya getiren öğrencilerden ücret ya da temizlik malzemesi istenmiyor. Kafe görevlisinin yardımıyla çamaşırlarını makineye koyan öğrencilere beklerken ders çalışma, kitap okuma imkanı ve çay içme imkanı da sağlanıyor. Çay ve kahvenin ücretsiz vel self servis olduğu kafenin kapıları haftanın her günü açık. Cumartesi günleri kitap okuma etkinliği yapılan kafede pazar günü ise sinema günleri düzenleniyor. Kafeden yararlanan öğrencilerin katılımıyla oluşturulan gruplarla sosyal projeler uygulamaya geçiriliyor. Çamaşırlarını ücretsiz yıkama imkanına sahip olan öğrenciler, verilen hizmetten hayli memnun.

ZEKA OYUNLARI DA ÖĞRETİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında açılan çamaşır kafenin gençlik lideri Merve Nur Akkuş, öğrencilerin ilgisinin büyük olduğunu söyledi. Öğrencilerin çamaşırlarının ücretsiz yıkandığını ve kafede verilen hizmetlerden bir bedel alınmadığını ifade eden Akkuş, her gün 50 makinenin de çalıştığı bilgisini verdi. Kafede çamaşır yıkamaya gelen öğrencilere zeka oyunları öğrettiklerini ve gönüllü olanlarla birlikte sosyal aktivitelerde bulunduklarını anlatan Akkuş, Cumartesi günleri kitap okuma, Pazar günleri ise sinema etkinlikleriyle kültürel faaliyetlere de yer verdiklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Kültür Koordinatörü Muhammed Gökberk Kocaeliler, 2016'dan bugüne kadar 50 bine yakın öğrencinin çamaşır kafeden yararalandığını söyledi. Bugüne kadar sinema, tiyatro gibi 400 ayrı etkinlik yapıldığı bilgisini veren Kocaender, 2 bine yakın kitabın bulunduğu kafeye günde 150 ila 200 arasında öğrenci geldiğini ifade etti.

Kaynak: DHA